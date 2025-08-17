На Украине неожиданно отреагировали на жест Трампа в адрес Путина

Поездка президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в одном автомобиле на саммите на Аляске продемонстрировала высокий уровень взаимодоверия между лидерами. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Поездка Путина в одном автомобиле с Трампом говорит лучше всех рукопожатий и пресс-конференций. Этим людям по пути», — написал он в Telegram-канале.

В The Wall Street Journal ранее писали, что Путин нарушил традицию ездить на своей машине и пересел в лимузин Трампа.

Изначально ожидалось, что на Аляске Путин будет передвигаться на Aurus с московскими номерами.