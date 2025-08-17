Азаров заявил, что мирное урегулирование невозможно при Зеленском

Мирное урегулирование на Украине невозможно при Владимире Зеленском, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

По его словам, Зеленский не станет соблюдать долгосрочные мирные договорённости о которых говорили президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на Аляске.

«Вопрос смены режима ключевой. Без этого решения в том или ином виде долговременный мир не установить», — подчеркнул Азаров.

Он добавил, что в данных условиях может быть установлено краткосрочное перемирие, однако договориться с нынешним режимом о чём-либо с тем, чтобы эта договорённость осуществлялась десятки лет вперед, невозможно.

Дмитрук: Зеленский будет хитрить на встрече с Трампом, чтобы остаться у власти

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук при этом выразил уверенность, что во время встречи с Трампом Зеленский будет идти на различные хитрости, чтобы остаться у власти.

В The New York Times писали, что Зеленский хочет добиться ясности по предложениям Трампа.