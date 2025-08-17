Мерц, Макрон и Стармер не решили, поедут ли они поддерживать Зеленского на встрече с Трампом

Правительства Германии, Франции и Великобритании 17 августа проведут консультации по поводу возможной поездки их лидеров в США на встречу президента Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает газета Bild.

«Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерены скоординировать свои действия и определить, кто из них сможет принять участие в переговорах в Белом доме 18 августа. Европейцы хотят избежать демонстративного характера визита и ожидают официального приглашения из Вашингтона», — отмечает Bild.

В то же время по информации Bild, официального приглашения со стороны Белого дома на данный момент не поступило. Европейские правительства считают необходимым получить формальное приглашение перед принятием какого-либо решения о визите.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил своей команде в срочном порядке организовать переговоры с лидерами России и Украины. А также рассматривал возможность личной встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским без участия представителей Евросоюза.