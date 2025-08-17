Венгрия надеется, что лидеры стран Западной Европы не сорвут заключение договоренности об урегулировании конфликта. Об этом написал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook* (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Мы, венгры, искренне надеемся, что вчерашние переговоры приведут к миру, и ... на этот раз не повторится то, что произошло три с половиной года назад: тогда западноевропейцы сорвали мирное соглашение в Стамбуле", - заявил глава МИД.

Сийярто отметил, что Будапешт уже три года борется с вызовами безопасности, инфляцией, ростом цен на энергоносители и втягиванием Венгрии в конфликт.

Министр добавил, что Венгрия поддерживает усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта и приветствует факт встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее Сийярто посоветовал Зеленскому задуматься о мирных переговорах. По его словам, Киеву давно следовало начать переговоры о мире, чтобы спасти сотни тысяч жизней собственных граждан.

