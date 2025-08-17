Сийярто выразил надежду, что Европа не сорвет урегулирование на Украине
Венгрия надеется, что лидеры стран Западной Европы не сорвут заключение договоренности об урегулировании конфликта. Об этом написал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook* (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
"Мы, венгры, искренне надеемся, что вчерашние переговоры приведут к миру, и ... на этот раз не повторится то, что произошло три с половиной года назад: тогда западноевропейцы сорвали мирное соглашение в Стамбуле", - заявил глава МИД.
Сийярто отметил, что Будапешт уже три года борется с вызовами безопасности, инфляцией, ростом цен на энергоносители и втягиванием Венгрии в конфликт.
Министр добавил, что Венгрия поддерживает усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта и приветствует факт встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Сийярто: Венгрия призывала к перемирию на Украине с начала конфликта
Ранее Сийярто посоветовал Зеленскому задуматься о мирных переговорах. По его словам, Киеву давно следовало начать переговоры о мире, чтобы спасти сотни тысяч жизней собственных граждан.
*запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.