В МИД Франции выступили против демилитаризации Украины

Франция выступает против демилитаризации Украины, укрепление украинских вооруженных сил должно быть одной из гарантий безопасности. Об этом заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад в интервью газете La Tribune Dimanche.

По его словам, в договоре об урегулировании конфликта на Украине должны быть прописаны «четкие гарантии безопасности Киеву». Он отметил, что Франция разрабатывает эти гарантии вместе с Британией и «коалицией желающих».

«Это потребует прежде всего наличия сильной украинской армии, поэтому любые намерения «демилитаризировать» Украину являются неприемлемыми», — сказал Аддад.

Он добавил, что страны, входящие в «коалицию желающих», готовы обеспечить гарантии безопасности Украине.

Новая встреча «коалиции желающих» пройдет в воскресенье, 17 августа, в онлайн-формате. По имеющейся информации, видеоконференция начнется в 15:00 (16:00 мск). Председателями на ней будут премьер Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон. Речь пойдет о «дальнейших этапах в рамках дискуссии о мире на Украине».

16 августа газета The New York Times написала, что лидеры европейских стран и руководство Евросоюза фактически отказались от предложения президента США Дональда Трампа перейти к заключению всеобъемлющего мирного соглашения по Украине без предварительного приостановления огня.

Ранее в США заявили о решающей роли России в демилитаризации Украины.