Польша подталкивает Зеленского к продолжению конфликта

Польша и другие европейские союзники продолжат поддерживать Украину в случае решения президента Владимира Зеленского о продолжении военных действий. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Мы будем говорить Зеленскому, что будем делать то, что делали до сих пор: поставлять вооружение, поддерживать и обеспечивать путь к членству в ЕС. Украина сама должна решить, хочет ли она продолжать борьбу», — сообщил Сикорский в интервью телеканалу TVN24.

Стало известно об ответе Зеленского на предложение Трампа отказаться от Донбасса

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск высказывал мнение о возможности заморозки конфликта на Украине и подчеркивал заинтересованность Киева в активном участии европейских стран, включая Польшу, в переговорах по урегулированию ситуации. Украинская сторона рассчитывает на поддержку европейских партнеров в подготовке параметров возможного мирного соглашения.