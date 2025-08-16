В Компартии США положительно оценили возможность наладить отношения с Россией

Возможность наладить отношения между США и Россией, являющимися крупнейшими ядерными державами, — это всегда хорошо.

С таким заявлением выступил секретарь международного отдела Компартии США Кристофер Хелали, комментируя встречу главы Белого дома Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на Аляске.

«У них четыре года не было нормальных отношений, мне очень радостно было видеть их вчерашнее рукопожатие», — сказал Хелали в шоу Рика Санчеса на RT.

Ранее военный аналитик Скотт Риттер заявил, что саммит на Аляске помог пересмотреть условия урегулирования конфликта на Украине.