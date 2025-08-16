Страны-союзницы Киева в Европе намерены убеждать президента Украины Владимира Зеленского, что они также будут оказывать поддержку, если он продлжит боевые действия. Такое заявление сделал глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN24.

«Мы будем делать то, что делали до сих пор: поставлять вооружение, поддерживать и обеспечивать путь к членству в ЕС. Украина сама должна решить, хочет ли она продолжать борьбу», — подчеркнул польский министр.

По словам Сикорского, дипломатические усилия американского лидера Дональда Трампа можно назвать отважными, от отметил, что «в дипломатии всегда лучше разговаривать». Он также выразил надежду, что Вашингтон согласен с Европой, что Украина должна сама решать вопрос территориальных уступок в процессе достижения мира.

Ранее политический аналитик венгерского из Венгрии Золтан Киселли заявил, что Зеленскому придется пойти на уступки и отказаться от тезисов, закрепленных в Конституции Украины. В противном случае страны Запада найдут ему преемника.