На Украине раскритиковали идею премьера Италии о гарантиях безопасности

Депутатам Верховной Рады не понравилась идея премьер-министра Италии Джорджи Мелони о предоставлении Киеву гарантий безопасности в форме готовности западных стран помочь при атаке. Об этом написала газета The New York Times.

© Лента.ру

Председатель комитета Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко назвал идею «слишком расплывчатой». По его мнению, инициативу можно интерпретировать по-разному. Однако она «не гарантирует, что союзники Украины немедленно подключатся к ее обороне».

В свою очередь, член комитета Верховной Рады по обороне Соломия Бобровская добавила, что идея Мелони может быть понята только как обещание финансовой и военной помощи от западных стран.

Стало известно о планах Мелони присутствовать на встрече Трампа и Зеленского

Ранее Мелони заявила, что президент США Дональд Трамп разделяет идею о гарантиях безопасности для Украины на основе статьи 5 Устава НАТО. Отправной точкой предложения стало определение положения о коллективной безопасности, которое позволило бы Украине воспользоваться поддержкой всех ее партнеров, включая Штаты.