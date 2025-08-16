В Германии заметили тайные сигналы на встрече Путина и Трампа на Аляске

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске была полна скрытых посланий и жестов. Тайные сигналы заметили и описали в статье немецкой газеты Bild.

© Global look

«Тайное послание Трампа и Путина звучит так: друзья снова нашли общий язык», — дал свою оценку саммиту профессор Кёльнского университета Томас Йегер.

По данным источников издания, о многом можно судить и по непринужденному тону беседы глав государств, и по их совместной поездке на лимузине, которую называют исключительной.