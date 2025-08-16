На Украине заявили о ноже в спину от Трампа

Тот факт, что президент США Дональд Трамп сменил свою позицию по конфликту на Украине, является ножом в спину для Киева. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

© Global look

«Это настоящий удар в спину», — заявил газете неназванный украинский чиновник.

По мнению другого украинского источника, смена позиции главы Белого дома обусловлена тем, что он просто хочет поскорее заключить сделку.

WP: последний разговор Трампа с Зеленским прошел более напряженно

Ранее издание The Washington Post (WP) сообщило, что Трамп провел напряженный телефонный разговор с Зеленским и европейскими лидерами после российско-американского саммита на Аляске.

По данным The New York Times (NYT), американский лидер предложил Зеленскому уступить России территории на Донбассе в обмен на заключение мирного соглашения.