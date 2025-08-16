МИД ОАЭ оценил переговоры Трампа и Путина на Аляске

Министерство иностранных дел ОАЭ выразило надежду на укрепление глобального мира и стабильности после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявив, что совместные усилия лидеров по урегулированию украинского кризиса вселяют оптимизм.

© Kremlin.ru

«МИД высоко оценил эту историческую встречу, подтвердив, что конструктивный диалог является наилучшим путем для сближения точек зрения и урегулирования конфликтов», - говорится в заявлении министерства.

Также внешнеполитическое ведомство ОАЭ высоко оценило усилия Трампа по укреплению диалога и поиску мирных решений, назвав встречу важным шагом для создания атмосферы доверия в Европе.

Напомним, переговоры Трампа и Путина продолжались 2 часа 45 минут. На встрече в формате 3 на 3, помимо президентов, присутствовали также глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.