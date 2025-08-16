ООН: В 2024 году сексуализированное насилие в мире во время войн выросло на 25%

Согласно докладу ООН, сексуализированное насилие во всем мире в ходе вооруженных конфликтов выросло на 25 процентов в прошлом году, причем наибольшее число случаев произошло в Центральноафриканской Республике, Конго, Гаити, Сомали и Южном Судане.

В ежегодном докладе Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша говорится, что в 2024 году во время конфликтов в мире более 4 600 человек пережили сексуализированное насилие, причем большинство злоупотреблений совершали вооруженные группировки, но некоторые из них совершались правительственными силами. Он подчеркнул, что проверенные ООН цифры не отражают глобальный масштаб этих преступлений, сообщает Associated Press. В черном списке доклада названы 63 правительственные и неправительственные партии в десятке стран, подозреваемые в совершении изнасилований и других форм сексуального насилия в условиях конфликта или несущие за них ответственность.

В 34-страничном докладе говорится, что к "сексуальному насилию в условиях конфликта" относится также принуждение к проституции, беременности, абортам, стерилизации, браку и другим формам насилия. Большинство жертв - женщины и девочки. ООН сообщает, что жертвы подвергались нападениям в своих домах, на дорогах и при попытке заработать на жизнь, а их возраст варьировался от одного до 75 лет.

Во все большем числе мест, говорится в докладе, вооруженные группировки "использовали сексуальное насилие в качестве тактики для получения и укрепления контроля над территорией и прибыльными природными ресурсами". Женщины и девочки, которые, как считается, были связаны с конкурирующими вооруженными группировками, подвергались насилию в Центральноафриканской Республике, Конго и Гаити. В докладе говорится, что в местах содержания под стражей сексуализированное насилие совершалось "в том числе в качестве формы пыток" и происходило в Израиле и на палестинских территориях, в Ливии, Мьянме, Судане, Сирии, на Украине и Йемене.