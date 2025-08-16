"План Б": Трампу предложили шаги на грани войны с Россией

Бывший Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе, адмирал в отставке Джеймс Ставридис назвал в своей статье для Bloomberg саммит на Аляске "провальным" и призвал президента США Дональда Трампа перейти к "жестоким мерам" для "принуждения" России к миру. Эти меры включают в себя шаги, которые до сих пор считались немыслимыми и балансирующими на грани прямого военного столкновения НАТО с Россией.

По мнению "ястреба" Ставридиса, президент России Владимир Путин на Аляске просто водил Трампа за нос, используя боксерскую тактику "игры в канат", чтобы увернуться от всех реальных предложений. Теперь, считает адмирал, пришло время для настоящего ультиматума. Для этого он предложил "план из 10 шагов".

Среди предложенных мер, которые идут по нарастающей, есть и такие, как четырехкратное увеличение поставок дальнобойного оружия Украине и конфискация всех $300 миллиардов российских активов. Однако самыми сенсационными являются три последних пункта.

Ставридис предлагает направить на Украину первоначальный контингент из 5000 военных инструкторов и советников из стран ЕС.

Также он призвал НАТО задействовать около 100 боевых самолетов для установления полного контроля над украинским небом.

И, наконец, Ставридис предлагает принять Украину в НАТО, прямо назвав этот шаг "ядерным вариантом" — последним и самым мощным рычагом давления на Кремль, по его мнению.

При этом, несмотря на всю жесткость плана, автор признает, что в конечном итоге Киеву, вероятно, придется пойти на территориальные уступки. "Уступка Украиной части ее территории, уже находящейся в руках России, должна будет стать частью окончательного соглашения", — пишет Ставридис, подчеркивая, что для достижения такого соглашения необходимы "не только пряники, но и очень большие кнуты".