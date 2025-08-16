Трамп: Си Цзиньпин пообещал не нападать на Тайвань в мой президентский срок

Глава КНР Си Цзиньпин пообещал не нападать на Тайвань в президентский срок Дональда Трампа. Об этом в интервью Fox News сообщил сам глава Белого дома. По словам экс-президента США, китайский лидер заверил его: "Китай не предпримет действий, пока вы остаётесь президентом". Трамп подтвердил, что ответил благодарностью, но добавил: "Лучше, чтобы этого не случилось вообще". "[Си] сказал мне: "Я никогда это не сделаю, пока вы президент". Я ценю это", - сказал Трамп. 11 августа руководитель Центра Азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов выразил мнение, что США могут попытаться навязать Китаю военно-политический конфликт с Тайванем, чтобы замедлить развитие КНР. Он добавил, что очень многое будет зависеть от Тайваня: как будут вести себя местные власти, которые "все меньше боятся раздражать Китай", и все чаще намекают на желание продвигаться по пути независимости от КНР. Эксперт указал на то, что в Пекине это вызывает очень плохую реакцию.