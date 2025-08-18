Трамп рассказал о споре с Путиным о месте проведения встречи

Выбор места встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был предметом спора, рассказал сам американский политик в своей соцсети Truth Social, намекнув, что убедил российского лидера встретиться именно на Аляске.

По словам Трампа, «лживые медиа» утверждают, что он потерпел «крупное поражение», позволив Путину «провести важную встречу на высшем уровне в США».

«На самом деле, [Путин] бы с удовольствием провел эту встречу где угодно, только не в США, и лживые СМИ об этом знают», — отметил глава государства, назвав выбор места «одним из главных пунктов спора».

Российско-американские переговоры на высшем уровне состоялись в городе Анкоридже на Аляске 15 августа. Центральной темой саммита стал вопрос урегулирования украинского конфликта.