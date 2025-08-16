Мерц: США готовы участвовать в гарантиях безопасности для Украины

Власти Соединённых Штатов наряду с европейскими странами готовы принимать участие в гарантиях безопасности для Украины.

С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Он отметил, что переговоры главы американской администрации Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным были гораздо более обширными, чем могло показаться по пресс-конференции.

Мерц в интервью немецкому телеканалу ZDF добавил, что теперь на повестке дня стоят гарантии безопасности для Украины.

«И хорошая новость заключается в том, что Америка готова участвовать в таких гарантиях безопасности и не оставляет это исключительно европейцам», — сказал канцлер.

Ранее сообщалось, что лидеры европейских стран поддержали усилия Трампа по урегулированию конфликта на Украине.