Эрдоган заявил, что приветствует встречу Путина и Трампа на Аляске

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске придала новый импульс поискам путей решения украинского конфликта. Об этом заявил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© Global look

Он отметил в социальной сети X, что Анкара приветствует саммит на Аляске и надеется, что этот новый процесс с участием Владимира Зеленского заложит основу для прочного мира.

Ранее в субботу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал историческим саммит Путина и Трампа на Аляске.