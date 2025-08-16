Трамп предложил передать весь Донбасс России

Президент США Дональд Трамп заявил лидерам Европы, что если Киев уступит весь Донбасс России, то мирное соглашение по Украине будет заключено в ближайшее время. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных европейских чиновников, проинформированных о телефонном разговоре.

Издание пишет, что после саммита на Аляске Трамп пообщался с лидерами Франции, ФРГ, Британии и ряда других стран. Он предложил им условия, которые показали, что «президент Трамп, похоже, отделился от Украины и ключевых европейских союзников».

«Трамп сказал европейским лидерам, что, по его мнению, быстрое мирное соглашение может быть достигнуто, если г-н Зеленский согласится уступить России остальную часть Донбасса, даже те районы, которые не заняты российскими войсками», — заявили источники.

По их данным, взамен Владимир Путин предложил прекращение огня на остальной части Украины и линиях фронта, а также письменное обещание безопасности Киеву и всем европейским странам.

The New York Times отмечает, что действия американского президента «были прохладно встречены в Европе», где «лидеры вновь увидели, как Трамп меняет позицию по Украине после разговора с Путиным».

Ранее AFP со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что Дональд Трамп и Владимир Путин якобы обсудили предоставление Киеву гарантий безопасности, аналогичных пятой статье устава НАТО.