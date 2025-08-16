Раскрыто мирное предложение Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп в разговоре с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским предложил уступить России территории на Донбассе в обмен на заключение мирного соглашения. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на двух высокопоставленных европейских чиновников, знакомых с содержанием беседы.

«Трамп отказался от требования немедленного прекращения огня и считает, что можно быстро заключить мирный договор, если Зеленский согласится уступить России остальную часть Донбасса», — заявили собеседники издания.

Как утверждается, Трамп намерен обсудить этот мирный план в ходе предстоящей встречи с Зеленским в Белом доме, на которую были также приглашены лидеры стран Европы. Однако, по данным издания, в ходе телефонного разговора после саммита на Аляске они категорически отвергли инициативу Трампа об уступке территорий, «на которых находятся важные оборонительные линии и богатые месторождения полезных ископаемых».

Ранее газета NYT сообщила, что Трамп откололся от Украины и ключевых европейских союзников после саммита с президентом России Владимиром Путиным, приняв его точку зрения о необходимости заключения всеобъемлющего мирного соглашения вместо немедленного прекращения огня.