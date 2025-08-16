В США раскрыли, как Трамп после Аляски поставил в тупик Зеленского

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что необходимо добиться мирного соглашения по Украине без предварительного прекращения огня, стало ключевым событием саммита на Аляске. Такой поворот всерьез озадачил Владимира Зеленского и его европейских союзников, пишет The New York Times.

Издание пишет, что «президент Трамп, похоже, отделился от Украины и ключевых европейских союзников» после саммита с президентом России Владимиром Путиным.

«Трамп принял решение Путина о том, что предпочтительнее заключить всеобъемлющее мирное соглашение, основанное на передаче Украиной территорий России, вместо срочного прекращения огня, о котором Трамп говорил до встречи», — отмечает газета.

Это противоречит стратегии, которую Трамп и европейские союзники, а также Зеленский согласовали перед американо-российским саммитом на Аляске, считает The New York Times.

В итоге в субботу пять европейских лидеров выступили с заявлением, «которое не повторяет утверждение Трампа о том, что мирные переговоры предпочтительнее прекращения огня».

Советник Зеленского Лещенко открыто заявил, что Киев по-прежнему выступает против переговоров о мирном соглашении до заключения перемирия.

При этом сам Зеленский не осмелился выступить против Трампа. Он призвал к настоящему, долгосрочному миру, а не просто «очередной паузе» между боевыми действиями.

Трамп написал в Truth Social в субботу, что поговорил по телефону с Зеленским и европейскими лидерами после его встречи с Путиным. Он сказал, что «все определили, что лучший способ положить конец ужасной войне между Россией и Украиной — это напрямую перейти к мирному соглашению, которое положит конец войне, а не просто к соглашению о прекращении огня, которое часто не выполняется».