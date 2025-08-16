AFP: встреча «коалиции желающих» пройдет 17 августа в формате видеоконференции

Участники «коалиции желающих» оказывать помощь Киеву проведут встречу в воскресенье, 17 августа. Мероприятие пройдёт в формате видеоконференции.

© Global look

Такую информацию приводит AFP со ссылкой на Елисейский дворец. Утверждается, что председательствовать на встрече будут глава правительства Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон.

В сообщении, текст которого приводит ТАСС, отмечается, что в рамках встречи будут обсуждаться «дальнейшие этапы в рамках дискуссии о мире на Украине».

Новую встречу «коалиции желающих» по Украине в субботу, 16 августа, анонсировал Макрон, не уточнив при этом дату её проведения.

На его слова иронично отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила «коалиции желающих» про «салфетки и ложечки для сахара».