NYT: европейские лидеры приглашены к участию во встрече Трампа с Зеленским

Лидеры европейских стран приглашены к участию во встрече президента Украины Владимира Зеленского с главой США Дональдом Трампом в Белом доме, сообщает газета NYT со ссылкой на неназванных чиновников.

По словам журналистов, главы государств обсудят план по урегулированию украинского конфликта.

Встреча Трампа и Зеленского запланирована на понедельник, 18 августа. По словам украинского лидера, он намерен обсудить с американским коллегой все детали по завершению конфликта на Украине.

При этом СМИ писали, что глава Белого дома может сделать Зеленского "козлом отпущения" в случае провала усилий со стороны Соединенных Штатов по урегулированию украинского кризиса. Как уточнили журналисты, на это указывают слова Трампа о том, что будущий прогресс в заключении мирного соглашения зависит от главы Украины.