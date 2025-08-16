Европейские лидеры озвучили требования к урегулированию после саммита на Аляске

Лидеры европейских стран в совместном заявлении по итогам саммита России и США на Аляске выразили готовность работать над проведением трёхсторонней встречи с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

© Global look

«Мы также готовы работать с президентом Трампом и... Зеленским над проведением трёхстороннего саммита при поддержке Европы», — говорится в сообщении.

В совместном заявлении ЕС говорится, что у Киева не должно быть ограничений на армию и внешнее сотрудничество.

Также в Евросоюзе заявили, что киевский режим должен сам принимать решение о территории Украины.