"В Анкоридж могли приехать два Трампа": в США сделали неожиданный вывод

Западные СМИ продолжают критиковать президента США Дональда Трампа за то, что он не попытался жестко добиться от России немедленной и безоговорочной остановки огня на саммите на Аляске. Колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион отметил, что в "Анкоридж могли приехать два Трампа" - один из них непреклонный к России, а второй - который идет у нее на поводу. В итоге он констатировал, что приехал второй и это якобы "ставит под угрозу Украину и Европу".

По мнению автора, в Анкоридж могли явиться две версии американского президента. Первый — жесткий переговорщик, который поставил России ультиматум и угрожал "очень серьезными последствиями". Второй — человек, давно испытывающий "своего рода подростковую влюбленность в своего российского визави".

"К сожалению, приехал не тот", — констатирует Чемпион.

По его словам, вместо давления и требований прекратить огонь, мир увидел дружеские рукопожатия и полное отсутствие упоминаний о новых санкциях. Путин, пишет Bloomberg, получил все, что хотел: прорыв дипломатической изоляции и, главное, возможность продолжать наступление на Украине без угрозы американского давления.

Главная же цель саммита, по мнению автора, была чисто театральной.

"Пока рано говорить наверняка, была ли это та распродажа интересов, которой Зеленский и его европейские союзники боялись с самого начала, — пишет колумнист, — однако есть все основания опасаться худшего".

По версии Bloomberg, теперь Трамп, заявив, что сделал все возможное, будет выставлять именно Киев главным препятствием на пути к миру, чтобы "умыть руки" и отказаться от дальнейшего участия в конфликте.