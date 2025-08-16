В Раде заявили, что Зеленскому предстоят «сложные решения»

Владимир Зеленский лишился шансов удержать ситуацию и продолжать военные действия после встречи президентов России и США в Анкоридже. Так считает депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Парламентарий написал в телеграм-канале, что Зеленский более не сможет удерживать ситуацию после российско-американского саммита на Аляске.

«Не вижу никакого шанса для зеленского удержать ситуацию и продолжать войну после встречи Трампа и Путина», — отметил Дубинский.

По его словам, если европейские союзники Киева получат от Трампа мирный план, то между ними начнется разброд. Даже частичное согласие развалит всю прокиевскую коалицию и существенно снизит военные возможности Украины.

Поэтому у Зеленского впереди «сложные решения», которые могут стать для него и подконтрольных ему депутатов политическим самоубийством, резюмировал Дубинский.

В субботу стало известно, что Зеленский после Аляски выдвинул встречное требование президенту США Дональду Трампу.