Принц Уильям и Кейт Миддлтон сменят место жительства

Важная перемена грядет в жизнях принца и принцессы Уэльских — вместе с детьми и мужем Кейт Миддлтон сменит место жительства. В Кенсингтонском дворце официально подтвердили, что у супругов до конца года появится новая резиденция.

Из коттеджа Аделаида герцог и герцогиня Кембриджские переберутся в «лесной домик» Форест-Лодж, расположенный в самом сердце Виндзорского большого парка. Известно, что переезд был давней мечтой королевской четы.

Новый дом пары выполнен в георгианском стиле. Он является памятником архитектуры II категории. В особняке восемь спален — это намного больше дома, в котором сейчас живут принц Уильям с семьей.

Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали совместное заявление

По словам источников, причина переезда — победа Кейт над онкологией. Коттедж Аделаида ассоциируется у Миддлтон с непростыми временами, включая смерть королевы Елизаветы II.

«Переезд дает им возможность начать все с начала и открыть новую главу. Это возможность оставить позади некоторые из самых неприятных воспоминаний», — цитирует The Sun слова инсайдера, близкого к окружению герцогов.

Все расходы, связанные с переездом, Кейт и Уильям покроют самостоятельно. Перемены в жизни наследника престола не отразятся на британских налогоплательщиках.