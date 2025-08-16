Американский президент Дональд Трамп сказал европейским лидерам о готовности дать Украине гарантии безопасности. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

«Трамп заявил лидерам европейских стран... что он более чем когда-либо готов к тому, чтобы США предоставили прямые гарантии безопасности Украине», — говорится в статье.

Газета The New York Times ранее заявила, что Трамп назвал признание Украиной всего Донбасса российским быстрым путём к миру.

Как отметил депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес, Европа должна понять, что Россия тоже хочет безопасности.