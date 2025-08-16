Киев готовится к эскалации: Зеленский принял доклад Сырского

Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие дни может произойти усиление атак российской армии по всей линии фронта. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале по итогам доклада главкома ВСУ Александра Сырского.

По мнению Зеленского, Москва может попытаться создать "более выгодные политические обстоятельства для разговоров с глобальными субъектами". Это заявление сделано на фоне подготовки Зеленского к визиту в Вашингтон для переговоров с президентом США Дональдом Трампом об условиях мирного соглашения.

"Предполагаем, что российская армия в ближайшие дни может попытаться усилить давление и удары", — написал Зеленский.

При этом он предупредил, что обсуждал с Сырским противодействие этому, в том числе "асимметрично, если потребуется".