США направили на Карибы атомную подлодку для борьбы с наркокартелями

США развертывают более 4000 морских пехотинцев и моряков в водах Латинской Америки и Карибском бассейне, усиливая борьбу с наркокартелями. В помощь морпехам отправлены также атомная субмарина, эсминцы и авиация, сообщает CNN со ссылкой на двух представителей Пентагона.

По словам одного из источников, уже третью неделю идет широкая передислокация военных в зону ответственности Южного командования США.

В рамках миссии выделены не только морпехи, но и атомная ударная подводная лодка, дополнительный разведывательный самолет P8 Poseidon, несколько эсминцев и ракетный крейсер.

Еще один источник, знакомый с вопросом, сказал, что дополнительные активы «направлены на устранение угроз нацбезопасности США со стороны специально обозначенных наркотеррористических организаций в регионе».

Источник подчеркнул, что наращивание военной мощи пока является, по большей части, демонстрацией силы для наркокартелей. Но это также дает Пентагону «широкий спектр вариантов, если Трамп отдаст приказ о военных операциях».

При этом некоторые чиновники Пентагона обеспокоены тем, что морские пехотинцы не обучены проводить операции по пресечению наркотрафика, им потребуется слаженное взаимодействие с береговой охраной.