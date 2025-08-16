Дочь Келлога возмутилась приемом Путина на Аляске

Дочь спецпосланника президента США Кита Келлога Меган Моббс возмутилась приемом российского лидера Владимира Путина, однако позже удалила свое сообщение в социальной сети Х.

На это обратило внимание украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Американских солдат в форме не следовало использовать для расстилания красной дорожки перед одним из наших главных противников. Точка. Ужасное решение, и тот, кто его принял, должен понести последствия», — написала Моббс, а затем удалила пост.

При этом она разметила публикацию в поддержку американского лидера Дональда Трампа, отметив, что приветствует его усилия по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Келлог хотел принять участие в саммите России и США на Аляске 15 августа, но его не включили в состав делегации.