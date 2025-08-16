Глава МИД Украины сделал заявление после встречи Путина и Трампа

Министр иностранных дел Андрей Сибига по итогам встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа заявил о необходимости усиления давления на Россию и продвижения концепции «мир через силу».

Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Мы ценим позитивные сигналы американской стороны о готовности работать над созданием надежной инфраструктуры гарантий безопасности для Украины. Мы также поддерживаем усилия президента Трампа по организации трехсторонней встречи лидеров Украины, США и России», – написал Сибига.

В то же время он заметил, что президент России должен «понимать последствия» якобы затягивания конфликта. В связи с этим концепция «мир через силу» остается приоритетом для Украины, и ее основные компоненты – давление на Москву и усиление Киева, указал министр. Трансатлантическое единство имеет большое значение для достижения мира, подчеркнул Сибига.

По его словам, Украина остается приверженной мирным усилиям и будет продолжать «использовать любую, даже самую малую возможность» для завершения конфликта.

В пятницу Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Президенты РФ и США обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».