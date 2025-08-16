На Западе предупредили Зеленского о последствиях саммита на Аляске

Киеву придется изменить свою позицию относительно урегулирования конфликта после саммита США и России на Аляске. Об этом пишет политолог Принстонского университета Хизер Пенатцер в колонке для UnHerd.

Пенатцер пишет, что двусторонний американо-российский саммит знаменует собой шаг к более широким переговорам. Приведет ли это к устойчивому миру, будет зависеть от готовности всех сторон превратить «осторожное начало на Аляске в долгосрочное урегулирование».

При этом после Аляски на Зеленского оказывается новое давление, оно вынуждает его пересмотреть переговорную позицию. Ранее он неоднократно заявлял, что «украинская территория не находится на столе переговоров», однако такие заявления «являются позерством, направленным на то, чтобы выгоднее торговаться».

Пенатцер предполагает, что «Путин, вероятно, выдвинет значительные территориальные требования, а Зеленский, возможно, сможет пойти ему навстречу, согласившись на новые эффективные границы без формального признания суверенитета России над этими украинскими регионами».

«Если украинцы согласятся уступить Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье под контроль России, Москва также должна согласиться на вывод своих войск из Харьковской, Днепропетровской и Сумской областей», — отмечает политолог.

По ее словам, что «это не самый желательный исход для Зеленского», но он дает ему возможность остановить конфликт.

«В конечном счете, это индустриальная война в стиле Второй мировой войны, которую Украина структурно не способна выиграть», — пишет Хизер.

Она считает, что «на первом месте в списке требований России стоят заверения в том, что Украина не вступит в НАТО». По мнению Пенатцер, это не критично для Киева, для гарантий безопасности достаточно вступления в ЕС.

Автор пишет, что после саммита на Аляске Путин и Трамп были в приподнятом настроении. Это означает, что прекращение конфликта, «похоже, уже не за горами, если Трамп сможет убедить украинцев дать шанс переговорам».