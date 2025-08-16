Президент Казахстана счел саммит России и США историческим

Саммит России и США, недавно прошедший на Аляске, имеет историческое значение, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом со ссылкой пресс-секретаря казахстанского лидера Руслана Желдибая сообщает «Интерфакс».

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев считает, что этот исторический по своему значению саммит стал возможным благодаря политической воле лидеров двух стран, их искреннему желанию найти общие подходы к решению узловых проблем современности, включая прекращение военных действий в Украине», — заявил пресс-секретарь.

Ранее депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов назвал саммит на Аляске раскатом грома в мировой политике.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске состоялась в ночь на 16 августа. Главы государств обсудили, в частности, вопросы мирного урегулирования ситуации на Украине.