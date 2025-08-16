Раскрыты катастрофические последствия для Зеленского при отказе Трампу

Отказ Владимира Зеленского от условий, согласованных на саммите на Аляске, может привести к прекращению поставок американского вооружения и разведданных, что обернется для Киева еще более стремительным военным поражением. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказал замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

По словам эксперта, после заявлений Дональда Трампа перед Киевом и Европой стоит жесткий выбор.

"Если Зеленский и Европа соглашаются с условиями, о которых уже договорились Путин и Трамп... то процесс мирного урегулирования продолжится. Если же Киев и Европа откажутся, то с большой вероятностью Трамп приостановит предоставление Киеву американских разведданных", - отметил эксперт.

Он добавил, что с большой вероятностью Трамп приостановит и продажи американского вооружения Европе в интересах Украины.

Суслов подчеркнул, что в этом случае Киев ожидает катастрофический сценарий на поле боя, поскольку Европа в одиночку, без прямого участия США, не сможет обеспечить военное жизнеобеспечение Украины.

Отвечая на вопрос о том, почему Вашингтон не продолжит продавать оружие через европейских союзников по НАТО, Суслов отметил, что у США есть другие, более приоритетные покупатели.

"США есть кому продавать вооружение. У них есть азиатские союзники, поставки которым они срывают, ближневосточные союзники", - заключил эксперт, напомнив, что Тихоокеанский регион и усиление американских союзников в Азии является более важным приоритетом для США.

