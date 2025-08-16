Премьер Британии пригрозил России после саммита на Аляске

Lenta.ru

Великобритания готова усилить санкционное давление на Россию, если не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине.

© РИА Новости

Так британский премьер-министр Кир Стармер пригрозил Москве после российско-американского саммита на Аляске, его заявление публикует Форин-офис.

«Пока Россия не прекратит боевые действия, мы продолжим закручивать гайки, вводя еще больше санкций, которые уже оказали воздействие на российскую экономику. Наша непоколебимая поддержка Украины будет продолжаться столько, сколько потребуется», — заявил политик.

Также Стармер отметил усилия президента США Дональда Трампа в урегулировании украинского кризиса и добавил, что «благодаря им конфликт как никогда близок к завершению».

Макрон озвучил жесткие требования к России

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж полностью на стороне Киева, а также отметил важность дальнейшего оказания давления на Россию. Он добавил, что «коалиция желающих» вскоре проведет новую встречу для обсуждения дальнейших шагов по украинскому вопросу.