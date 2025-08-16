После саммита на Аляске давление на Владимира Зеленского

будет усилено с целью «положить конец ужасной войне». Так считает Иэн Прауд — бывший британский дипломат, колумнист турецкого портала TRT Global.

Прауд пишет, что с февраля 2022 года приоритетом Киева было «поддержание Путина в состоянии глобальной изоляции». В итоге европейские и американские лидеры практически прекратили дипломатическое взаимодействие с Россией.

По словам журналиста, встреча на Аляске российского и американского лидеров положила конец попыткам изолировать Россию.

Западные СМИ, которые до сих пор всячески поддерживали Зеленского, начали выступать против него. Все чаще звучат сигналы о том, что «полная и недвусмысленная поддержка Зеленского может быть неправильной авантюрой», что «в конфликте на Украине невозможно выиграть», и что он только «вредит Украине и заставляет европейские государства платить по счетам».

Так, Прауд напомнил, что журналист Telegraph Оуэн Мэтьюз в своей статье призвал Зеленского уйти в отставку, заявив, что «он больше не является частью решения по прекращению конфликта с Россией, а является частью проблемы».

После аляскинского саммита ситуация для Зеленского усугубится еще больше, прогнозирует Прауд.

«Историческая встреча усилит давление с целью положить конец этой ужасной войне в Украине, что может быть только хорошо. Хотя я подозреваю, что большая часть давления ляжет на плечи Зеленского», — резюмирует колумнист.

