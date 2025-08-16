Макрон озвучил жесткие требования к России

Президент Франции Эммануэль Макрон обозначил единую позицию европейских лидеров по итогам саммита на Аляске. Поддержав дипломатический процесс, запущенный Дональдом Трампом, он в то же время выдвинул жесткие условия: давление на Россию должно сохраняться, а любой мирный договор — сопровождаться "непоколебимыми гарантиями безопасности" для Украины.

Макрон написал в своем официальном аккаунте в соцсети Х, что европейские лидеры "полностью согласны" в двух ключевых пунктах.

Во-первых, необходимо "продолжать поддерживать Украину и оказывать давление на Россию" до тех пор, пока не будет заключен "прочный мир, уважающий права Украины".

Во-вторых, любой мирный договор должен включать "непоколебимые гарантии безопасности". В этом контексте Макрон приветствовал готовность США внести свой вклад в эти гарантии.

Эммануэль Макрон заверил, что работа с президентами Трампом и Зеленским будет продолжена "в духе единства и ответственности", и подтвердил, что "Франция продолжает решительно стоять на стороне Украины".

Также Макрон сообщил, что в скором времени пройдет встреча представителей так называемой "коалиции желающих" на которой будут обсуждаться гарантии безопасности Украине.