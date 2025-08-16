У Зеленского опровергли сообщения о воздушном перемирии

Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о воздушном перемирии между Россией и Украиной. Он заявил, что не располагает информацией об этом.

«Мы ничего не слышали об этом», - написал Литвин в соцсети X.

Ранее корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл сообщил со ссылкой на источник о якобы достигнутой предварительной договоренности о прекращении огня в воздухе до проведения трехсторонней встречи лидеров России, Украины и США.

Также ранее сообщалось, что Дональд Трамп обсудил с европейскими лидерами гарантии безопасности Украине.