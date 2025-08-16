Мелони: Трамп разделяет идею о гарантиях для Украины на основе ст. 5 Устава НАТО

Премьер-министр Италии Джоджа Мелони утверждает, что президент США Дональд Трамп разделяет идею о гарантиях безопасности для Украины на основе статьи 5 Устава НАТО.

По ее словам, ключевым вопросом остаются гарантии безопасности, и именно этот аспект стал предметом наиболее интересных обсуждений в Анкоридже.

"В этой связи президент Трамп сегодня подтвердил итальянскую идею о предоставлении гарантий безопасности, вдохновленную статьей 5 Устава НАТО. Отправной точкой предложения является определение положения о коллективной безопасности, которое позволило бы Украине воспользоваться поддержкой всех ее партнеров, включая Соединенные Штаты, готовых вмешаться в случае повторного нападения", - говорится в заявлении Мелони, распространенном ее пресс-службой.

С предложением распространить ее условия о коллективной обороне на Украину без приема страны в НАТО в свое время выступила Италия, напомнила она.

Мелони подтвердила, что после саммита РФ - США на Аляске проявляются возможности урегулирования на Украине. "Европейские государства сохраняют единство в поддержке Украины на этом этапе переговоров. Путь к миру нелегок, но важно, чтобы по нему шли", - говорится в заявлении.

Статья 5 Устава НАТО касается коллективной обороны государств альянса.