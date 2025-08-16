На Украине заявили об унижении после саммита на Аляске

То, как президент США Дональд Трамп принял своего российского коллегу Владимира Путина на Аляске, является унижением для Украины.

Об этом заявила депутат Верховной Рады от партии «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Кира Рудик в интервью телеканалу Sky News.

«Тот факт, что Путина встречали с красной дорожкой в аэропорту, — это унижение для Украины», — подчеркнула политик.

Рудик также указала на то, что Трамп «очень тепло» встретил Путина и они провели «хорошую встречу». По ее мнению, это стало победой российского лидера.

В Киеве назвали условие начала переговоров

Ранее журналист телеканала CNN Ник Пейтон Уолш заявил, что для многих украинцев было ужасающим зрелищем то, что Трамп встретил Путина с красной дорожкой по прибытии на Аляску и что главы государств вместе отправились на переговоры на бронированном Cadillac One по прозвищу The Beast.