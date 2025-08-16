NYT: ЕС не поддержал Трампа в стремлении заключить мир, а не перемирие на Украине

Лидеры европейских стран и руководство ЕС фактически отвергли предложение президента США Дональда Трампа перейти к заключению всеобъемлющего мирного соглашения по Украине без предварительного перемирия. Об этом пишет газета The New York Times.

Так она оценила совместное заявление глав Еврокомиссии и Евросовета, а также лидеров Германии, Италии, Польши, Франции, Финляндии и не входящей в ЕС Великобритании, принятое после саммита РФ и США на Аляске.

В заявлении лидеры приветствовали слова Трампа о том, что США готовы предоставить гарантии безопасности Украины, "но в остальном оно звучало так, будто Европа пытается убедить мир в том, что она поддерживает Украину в ключевых сферах, в чем Трамп, возможно, не заинтересован", отмечает издание.

Трамп ранее назвал замечательной и крайне успешной встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. После нее он созвонился с Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС, генсеком НАТО Марком Рютте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По итогам саммита и телефонных разговоров Трамп заявил, что лучше сразу перейти к заключению мирного соглашения, а не устанавливать перемирие, которое "часто не соблюдается". По его словам, с этим согласны все его собеседники. На 18 августа запланирована встреча Трампа с Зеленским в Белом доме. Как отметил американский лидер, в случае ее успеха будет назначена новая встреча с Путиным.