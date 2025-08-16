Политолог Фельдман: страшный сон Зеленского стал явью

Страшный сон Владимира Зеленского стал явью. Саммит на Аляске продемонстрировал, что Россия и США способны договариваться друг с другом по ключевым вопросам обеспечения стратегической безопасности без участия Киева, Брюсселя и Лондона, заявил в беседе с RT профессор Академии труда и социальных отношений кандидат политических наук Павел Фельдман.

По его словам, президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп выработали общее видение алгоритма преодоления украинского кризиса, и теперь мяч на стороне Украины.

«Зеленский шокирован тем, что Вашингтон подталкивает его к болезненным уступкам. Ещё недавно США накачивали Украину оружием и деньгами, а сейчас принуждают к миру на условиях России. Более того, Путин и Трамп всем своим видом демонстрируют готовность к взаимовыгодному двустороннему сотрудничеству. Подобное зрелище деморализует не только Зеленского, но и ВСУ», — считает собеседник RT.

Ранее Трамп в интервью Fox News отметил, что Украине и Зеленскому нужно пойти на соглашение с Россией.