Лидеры ЕС приветствовали усилия Трампа по разрешению конфликта на Украине

Главы Еврокомиссии (ЕК) и Евросовета, а также лидеры Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Великобритании поприветствовали усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении, распространенном ЕК.

Отмечается, что лидеры вышеуказанных стран "приветствовали усилия президента Трампа" по урегулированию украинского конфликта. Согласно документу, американский лидер проинформировал западных партнеров об итогах саммита на Аляске.