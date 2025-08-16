Политолог: после Аляски у Зеленского остаётся всё меньше ходов

Владимир Зеленский останется без финансирования США, если не примет позицию президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, сказал в беседе с RT директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

«У Зеленского остаётся всё меньше ходов на политической доске после встречи Путина и Трампа на Аляске. В какой-то момент этих ходов уже не останется, и он будет вынужден идти на условия Москвы и Вашингтона», — сказал он.

По словам Орлова, на прошедших переговорах лидеров США и России на Аляске важно не то, что прозвучало, а оставшееся за кадром.

«А за кадром осталось фактически принятие Трампом позиции России. Трамп отказался вводить санкции, потому что переговоры прошли хорошо. Зеленского вызывают в Вашингтон в понедельник (18 августа. — RT) и явно для того, чтобы его поставить перед фактом», — считает он.

Президенты США и России не стали отвечать на вопросы о договорённостях, чтобы сейчас избежать лишних обсуждений в информационном пространстве, продолжил эксперт.

Орлов добавил, что Трамп на Аляске подчеркнул свои хорошие отношения с Путиным.

«Если Зеленский не примет условия, то остановится финансирование со стороны США. А это, в свою очередь, приведёт и к скепсису относительно поддержки Киева со стороны Европы», — подытожил он.

Ранее профайлер Илья Анищенко отметил, что Владимир Путин остался доволен переговорами с Дональдом Трампом на Аляске.