Европа выступила с требованиями по итогам встречи Путина и Трампа

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) опубликовали совместное заявление по итогам саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, в котором озвучили свои требования к урегулированию на Украине.

Текст документа опубликован на сайте Еврокомиссии.

«Мы ясно указываем, что Украина должна получить железобетонные гарантии безопасности. (...) Не должно быть никаких ограничений для вооруженных сил Украины или ее сотрудничества с третьими странами. Россия не должна иметь право вето в вопросе вступления Украины в ЕС и НАТО», — сказано в заявлении.

Лидеры ЕС также поприветствовали усилия Трампа по урегулированию конфликта и выразили готовность работать с ним и президентом Украины Владимиром Зеленским над организацией трехстороннего саммита в формате Россия — США — Украина.

Ранее Трамп прокомментировал итоги встречи с Путиным в Анкоридже.

«Отличный и очень успешный день на Аляске!» — написал он.

Встреча Трампа и Путина состоялась 15 августа. В общей сложности саммит на высшем уровне в формате «три на три» продлился 2 часа 45 минут.