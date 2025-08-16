Раскрыта ключевая тема разговора Трампа с лидерами ЕС

Президент США Дональд Трамп обсудил с лидерами стран Евросоюза гарантии безопасности для Украины по формату 5-й статьи устава НАТО, которая предполагает коллективный ответ в случае агрессии. Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что такое соглашение может быть реализовано в случае заключения мирной сделки. Участниками соглашения станут страны Европы и Соединенные Штаты, говорится в тексте. CNN уточняет, что НАТО никаким образом не будет участвовать в предоставлении гарантий Украине.

«Часть переговоров с Трампом касалась гарантий безопасности Украине по типу пятой статьи Устава НАТО при поддержке Европы и США в случае заключения мирного соглашения», — говорится в тексте.

NYT: ЕС не поддержал Трампа в стремлении заключить мир, а не перемирие на Украине

До этого телеканал Fox News со ссылкой на источник в окружении Дональда Трампа писал, что следующая встреча на высшем уровнем между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине может привести к миру. В то же время в материале не отмечается, кто может принять участие в потенциальной встрече, как и место ее проведения.