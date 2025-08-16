Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске официально запустила процесс стандартизации отношений между Америкой и Россией. Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении, опубликованном в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Встреча президентов Трампа и Путина официально запустила [процесс] стандартизации отношений между США и РФ", - сказал премьер. Он подчеркнул, что приветствует этот процесс.

"Во встрече американского президента Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина был важнейшим сам факт их встречи, - отметил Фицо. - Саммит на Аляске выполнил ряд основных задач. Во-первых, было отвергнуто черно-белое видение военного конфликта на Украине <…>, которое так последовательно продвигала администрация [бывшего президента США Джо] Байдена и которое и далее продвигает группа сильных [политических] игроков в Евросоюзе".

Гарантии безопасности после завершения украинского конфликта, по словам премьера, должны быть предоставлены в равной степени и Украине, и РФ. "Во-вторых, саммит [предоставил возможность] увидеть [себя] в зеркале тем европейским лидерам и представителям нашей [словацкой] оппозиции, желающим создания нового железного занавеса между Европой и Россией. Путь [к урегулированию ситуации] не ведет через обвинения российского политического руководства, через санкции. [Этот путь ведет] через конструктивные переговоры", - сказал Фицо.