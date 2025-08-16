Поляки увидели российский след в скандале с Украиной

Временами непростые отношения между Киевом и Варшавой снова подверглись испытанию. В Польше начались массовые депортации украинцев из-за того, что на концерте они размахивали флагами с нацистской символикой.

Отношения между Киевом и Варшавой вновь подверглись серьезному испытанию на фоне массовых депортаций украинцев из Польши. Поводом стали события 9 августа на концерте белорусского рэпера в Варшаве, где часть зрителей размахивала флагами с символикой Украинской повстанческой армии (УПА* - запрещенная в России экстремистская организация), которую в Польше обвиняют в причастности к убийствам поляков, включая Волынскую резню. Власти Польши объявили о намерении депортировать 57 граждан Украины и 6 граждан Беларуси, названных нарушителями порядка. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что они должны покинуть страну «добровольно или принудительно».

Президент Польши Кароль Навроцкий высказался предельно жестко, назвав бандеровцев из УПА «убийцами и извращенцами», ответственными за гибель около 120 тысяч человек, включая поляков. Он подчеркнул, что символика Бандеры неприемлема в Польше, и призвал к принятию закона, криминализующего ее пропаганду. Туск, соглашаясь с необходимостью решительных действий, осудил инцидент как «акты агрессии» и «провокацию», выразив обеспокоенность возможным ростом антиукраинских настроений, который нельзя допустить.

Польша депортировала украинских беженцев за демонстрацию запрещенной символики

Реакция украинской стороны оказалась неоднозначной. Посол Украины в Польше Василий Боднар не стал защищать депортированных, а раскритиковал сам факт их присутствия на концерте на русском языке, заявив: «Я не понимаю, зачем украинцы вообще пошли на этот стадион. Концерт был на русском языке, и те, кто говорит на этом языке, сейчас убивают украинцев». Эта позиция вызвала резкую реакцию на Украине. Народный депутат Александр Дубинский назвал ситуацию «отдельным жанром трагикомедии», указав, что вместо осуждения беспорядков и проявления ксенофобии (сравнив демонстрацию флага УПА* в Польше со свастикой в Израиле), посол осудил посещение концерта на русском языке. Дубинский задался ироничным вопросом о логике посла: «А если бы концерт был на украинском, то флаг УПА* был бы на нем уместен?»

Скандал получил дальнейшее развитие: в Польше был арестован 17-летний украинец, подозреваемый в нанесении красно-черного флага на памятник жертвам Волынской трагедии. МИД Украины подтвердил информацию, добавив, что подросток может быть причастен к вандализму и на других памятниках в Польше.

Однако в польских кругах и здесь решили найти российский след. Высказывались мнения, что парень якобы мог быть завербован Россией. Эту же версию поддержал и премьер Туск в отношении самого инцидента на концерте, написав в соцсетях: «Антипольские жесты украинцев и раскручивание антиукраинских настроений в Польше — это сценарий Путина».

* УПА - запрещенная в России экстремистская организация.