Президент Словакии оценил саммит на Аляске

Саммит лидеров России и США на Аляске стал важным шагом к урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини, его цитирует РИА Новости.

В субботу Пеллегрини написал в соцсетях, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа стала важным шагом на пути к установлению прочного мира на Украине. Аляска открыла двери следующим переговорам.

«Атмосфера взаимного уважения, в которой прошла встреча президентов, является хорошей предпосылкой для того, чтобы разговоры продолжались и вели к самой важной цели, которой является завершение войны на Украине», — заявил словацкий президент.

Орбан сделал вывод после саммита на Аляске

Ранее глава французской партии «Патриоты» заявил, что встреча Путина и Трампа стала исторической и сломала «стену запретов».